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Daha ismi konulmamıştı! İşgalci Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı

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Giriş: 30.10.2020 13:22
Güncelleme:30.10.2020 13:27
İşgalci Ermenistan ordusunun Berde'de düzenlediği saldırıda 22 günlük bir bebek öksüz kaldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak ismi bile koyulamayan o bebeğin yayında detayları anlattı.

İşgalci Ermenistan ordusunun Berde'de düzenlediği saldırıda 22 günlük bir bebek öksüz kaldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak ismi bile koyulamayan o bebeğin yayında detayları anlattı.

Baba ve kızı Ermeni faşistlerin füzeli saldırısında şehit oldu. Geriye daha ismi bile konulamayan 22 günlük bebek öksüz kaldı.

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