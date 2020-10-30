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Daha ismi konulmamıştı! İşgalci Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı
İşgalci Ermenistan ordusunun Berde'de düzenlediği saldırıda 22 günlük bir bebek öksüz kaldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak ismi bile koyulamayan o bebeğin yayında detayları anlattı.
ERMENİSTAN'IN ASKER KAYBI NE KADAR?
AZERBAYCAN ORDUSU İLERLİYOR
İşgalci Ermenistan ordusunun Berde'de düzenlediği saldırıda 22 günlük bir bebek öksüz kaldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak ismi bile koyulamayan o bebeğin yayında detayları anlattı.
Baba ve kızı Ermeni faşistlerin füzeli saldırısında şehit oldu. Geriye daha ismi bile konulamayan 22 günlük bebek öksüz kaldı.
ERMENİSTAN'IN ASKER KAYBI NE KADAR?
şimdiye kadar en az 6 bin 500 ermeni asker etkisiz hale getirildi
AZERBAYCAN ORDUSU İLERLİYOR
Tankların palet sesleri artık Şuşa'da duyuluyor.