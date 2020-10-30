Daha ismi konulmamıştı! İşgalci Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı

İşgalci Ermenistan ordusunun Berde'de düzenlediği saldırıda 22 günlük bir bebek öksüz kaldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak ismi bile koyulamayan o bebeğin yayında detayları anlattı.

İşgalci Ermenistan ordusunun Berde'de düzenlediği saldırıda 22 günlük bir bebek öksüz kaldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak ismi bile koyulamayan o bebeğin yayında detayları anlattı.

Baba ve kızı Ermeni faşistlerin füzeli saldırısında şehit oldu. Geriye daha ismi bile konulamayan 22 günlük bebek öksüz kaldı.

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