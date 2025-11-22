22 Kasım 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları Gazze'yi 70 yıl geri götürdü
Başkan Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci oturumunda konuştu. Erdoğan, “Gazze’de sağlanan ateşkesin devamı, tüm dünyanın huzuru açısından azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkım, Filistin’in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür” dedi.