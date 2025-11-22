22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları Gazze'yi 70 yıl geri götürdü
Başkan Erdoğan: İsrail’in saldırıları Gazze’yi 70 yıl geri götürdü

Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları Gazze'yi 70 yıl geri götürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 18:57
Başkan Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci oturumunda konuştu. Erdoğan, “Gazze’de sağlanan ateşkesin devamı, tüm dünyanın huzuru açısından azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkım, Filistin’in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: İsrail’in saldırıları Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Hesap vermek her CHP’linin namus borcudur
"Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur"
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan partisine tepki
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan partisine tepki
G20’de çeviri krizi
G20'de çeviri krizi
Başkan Erdoğan: İsrail’in saldırıları Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları Gazze'yi 70 yıl geri götürdü
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırıyor
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor
Kömürhan Köprüsü’nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf
Kömürhan Köprüsü'nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf
Erdoğan’dan Uluslararası Maarif Okulu’na ziyaret
Erdoğan'dan Uluslararası Maarif Okulu'na ziyaret
G20’de aile fotoğrafı!
G20'de aile fotoğrafı!
Medine’yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa!
Medine'yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa!
Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Ayakkabı üreticide 800, mağazada 8 bin lira!
Ayakkabı üreticide 800, mağazada 8 bin lira!
20 yıllık sır cinayet çözüldü!
20 yıllık sır cinayet çözüldü!
Daha Fazla Video Göster