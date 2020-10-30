Alçak Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı!

SABAH'a konuşan Mirzalıyeva'nın eşi Elçin İsmailov, "Eşim ve kayınbabamın ölüm haberini aldığımda Terter'deki cephe hattındaydım. Askerim. 27 Eylül'de cepheye gittim, 8 Ekim'de kızımın doğumu üzerine yeniden eve geldim. Eşimi sadece 1 gün doğum yaptıktan sonra gördüm ve tekrar cepheye döndüm. 5 yıl önce evlendik. Tüp bebek tedavisi için Azerbaycan'daki tüm hastaneleri gezdik. Eşim sonunda hamile kaldı ve Kemale adını verdiğimiz kızımız dünyaya geldi. 5 yıldır bu anı bekliyorduk. Bebeğine doyamadan gitti, bizi yalnız bıraktı" dedi.