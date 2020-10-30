30 Ekim 2020, Cuma
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Alçak Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı!

Son dakika haberine göre; 'ın misket bombası saldırısında babası Çerkez Mirzalıyev ile birlikte hayatını kaybeden Tükezban Mirzalıyeva, geride henüz 22 günlük bebeğini bıraktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Alçak Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı!

Berde katliamında hayatını kaybeden Tükezban Mirzalıyeva (25) geride sevmeye doyamadığı 22 günlük bebeğini bıraktı. Mirzalıyeva, Berde kentinde doktor muayenesine giderken katledildi. Tükezban Mirzalıyeva ve babası Çerkez Mirzalıyev Çelebiler Köyü'nde yan yana defnedildi.

Alçak Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı!

SABAH'a konuşan Mirzalıyeva'nın eşi Elçin İsmailov, "Eşim ve kayınbabamın ölüm haberini aldığımda Terter'deki cephe hattındaydım. Askerim. 27 Eylül'de cepheye gittim, 8 Ekim'de kızımın doğumu üzerine yeniden eve geldim. Eşimi sadece 1 gün doğum yaptıktan sonra gördüm ve tekrar cepheye döndüm. 5 yıl önce evlendik. Tüp bebek tedavisi için Azerbaycan'daki tüm hastaneleri gezdik. Eşim sonunda hamile kaldı ve Kemale adını verdiğimiz kızımız dünyaya geldi. 5 yıldır bu anı bekliyorduk. Bebeğine doyamadan gitti, bizi yalnız bıraktı" dedi.

Alçak Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı!

KATLİAM MAKİNESİ ERMENİSTAN!
Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana sivillere yönelik saldırılarında bugüne kadar 90 kişi hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.

Alçak Ermenistan 22 günlük bebeği öksüz bıraktı!

2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılmaz hale geldi. Saldırılarda 11 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk yaralandı.

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