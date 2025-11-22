22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Medine'yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa! Kahramanların hikayesi
Medine’yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa! Kahramanların hikayesi

Medine'yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa! Kahramanların hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 16:41
1. Dünya Savaşı'nda Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savunan Fahreddin Paşa, vefatının 77. yılında anılıyor. Yedi düvel Osmanlı'nın etrafını sarmıştı. Hedefte ise bu defa tüm İslam aleminin kalbi olan Medine vardı. Yani Resulullah'ın manevi huzuru. İngilizlerin karşısına çıkan Osmanlı askerine çöl kaplanı Fahreddin Paşa komuta edecekti. İşte o şanlı müdafa…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Medine’yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa! Kahramanların hikayesi
Erdoğan’dan Uluslararası Maarif Okulu’na ziyaret
Erdoğan'dan Uluslararası Maarif Okulu'na ziyaret
G20’de aile fotoğrafı!
G20'de aile fotoğrafı!
Medine’yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa!
Medine'yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa!
Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Ayakkabı üreticide 800, mağazada 8 bin lira!
Ayakkabı üreticide 800, mağazada 8 bin lira!
20 yıllık sır cinayet çözüldü!
20 yıllık sır cinayet çözüldü!
Erdoğan’ın G20 programında neler var?
Erdoğan'ın G20 programında neler var?
İstanbul’daki 4,7 milyon kullanıcının verileri yurtdışına çıkarıldı
“İstanbul’daki 4,7 milyon kullanıcının verileri yurtdışına çıkarıldı”
Adil bir ekonomi için sorumluluk almalı
“Adil bir ekonomi için sorumluluk almalı”
Doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluğa ulaştı
“Doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluğa ulaştı”
Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Hızlı tren hatlarında Kütahya sabit durak
"Hızlı tren hatlarında Kütahya sabit durak"
Daha Fazla Video Göster