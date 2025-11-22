Medine’yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa! Kahramanların hikayesi

1. Dünya Savaşı'nda Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savunan Fahreddin Paşa, vefatının 77. yılında anılıyor. Yedi düvel Osmanlı'nın etrafını sarmıştı. Hedefte ise bu defa tüm İslam aleminin kalbi olan Medine vardı. Yani Resulullah'ın manevi huzuru. İngilizlerin karşısına çıkan Osmanlı askerine çöl kaplanı Fahreddin Paşa komuta edecekti. İşte o şanlı müdafa…

