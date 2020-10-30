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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:54
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede