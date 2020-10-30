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Haberler Galeri Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:54
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan işgalci Ermenistan cephe hattına çocukları ve eli silahlı papazları gönderiyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı. Ulak, canlı yayında Ermenistan'ın gerçek yüzünü gösteren belgeleri paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

İşgalci Ermenistan çocukları cepheye göndermeye başladı.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

2000-2001-2002 doğumlu gençleri savaşa gönderen Paşinyan, Ermenistan'da bir nesli yok etti.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

Şimdiye kadar en az 6 bin 500 asker etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede
Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü! Eli silahlı papazlar ve çocuklar cephede

ELİ SİLAHLI PAPAZIN CEPHEDE NE İŞİ VAR?

Bu fotoğraf cephe hattında çekildi. Şu anda papazlar cephe hattında Azerbaycan askerlerine karşı savaşıyorlar.