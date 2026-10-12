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Akhisar'da 11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazası nasıl yaşandı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Akhisar'da 11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazası nasıl yaşandı?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın, tur otobüsü sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarpması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazada, sürücünün olası kusuru araştırılırken yaralıların sağlık durumları da yakından takip ediliyor. Peki, olay yerindeki son gelişmeler neler? Yaralıların sağlık durumları nasıl? Gazeteci Fatih Mısır, A Haber canlı yayınında kazaya ilişkin son bilgileri aktardı.

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