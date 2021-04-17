Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Haber'de KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı KKTC Anayasa Mahkemesi'nin tartışmalı Kur'an Kursu kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Oktay, "Karara zamanlama ve içerik açısından bakmak lazım. Zamanlaması açısından yanlış. 5+1 BM görüşmesi var. Tamamen buna odaklanmışız. 1970-80'li yıllarda laiklik kavramı adı altında Türkiye'de milleti nasıl böldüler. Böyle bir hassas fay hattında KKTC'deki vatandaşın bölünmesi, Türkiye ve KKTC arasında sanki görüş ayrılığı varmış gibi bir tartışmanın çıkarılmasının bu tür tartışmalara yol açacağını bilmesi gerekiyordu. Mahkemenin kararı ile görüş bildirmek herkesin hakkıdır. Yanlışlık içerik ile ilgilidir. Bunun düzeltilmesiyle ilgili gereğini yapacağız. KKTC ile etle tırnak gibiyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Oktay, alınan tartışmalı kararın 2,5 yıl beklendikten sonra Ramazan ayının başlamasıyla birlikte açıklanmasının iyi niyetli olmadığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, alınan kararın içeriğine bakıldığında ise "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun Kur'an öğretimi yapması gibi doğal ne olabilir. 3 husus var. İzin, denetim, gözetim konusu. İzni Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından aldı. Yine de 'yapamazsın' deniliyor. Neden yapamaz 'sen devletin yetkili organı, tüzel kişiliği değilsin' yanıtı veriliyor. Kimdir peki KKTC Din İşleri Başkanlığınedir? Rum Yönetiminin bir tüzel kişiliği midir? Yunanistan'a mı bağlıdır? İsrail'e mi bağlıdır? ABD'ye, Rusya'ya Çin'e mi bağlıdır? Yani bu Türkiye'de çıkıpta 'Diyanet İşleri Başkanlığı din eğitimi verecek ve ya Kur'an-ı öğretecek devletin tüzel kişiliği değildir.' demek gibi bir anlayış! Bu neye dayandırılıyor. Laiklik ilkesine... Peki kararda laiklik nasıl değerlendiriliyor? Din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasına... Din kurumları ve devlet kurumlarının birbirinden ayrı olması gibi yorumları var mahkemenin... Peki devlet kurumu değilse KKTC Din İşleri Kurumu kim? Kime bağlı? Bu kurum bütçesini nereden alır? KKTC Meclisi'nden alır. Böyle bir sakat anlayış olabilir mi?" diyerek karara tepki gösterdi.

"AYNI OYUNLARIN KKTC'DE OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu sendikaların kimler olduğunu olduğuna bakın! Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı üzerinde etkili olan öğretmenler sendikasının genel sekreterinin sözlerini hatırladığım kadarıyla 'Ağzından kan damlayan işgalci Türkiye' ifadesini kullanacak kadar kimliksiz, şahsiyetsiz, din düşmanı, Türkiye düşmanı sendikaların neredeyse hakim olduğu bir yapıda gözetim-denetim olacak. Bunlarda çocuklarımızın gençlermizin din eğitimini verecek! Bunun adına da din ve vicdan hürriyeti diyeceğiz. Biz bunları çok yaşadık. Biz bu resimleri çok gördük. Oynan oyunları çok gördük. Aynı oyunların KKTC'de oynanmasına izin vermeyiz! Biz bunların ne olduğunu biliyoruz asla bu oyunlara müsaade etmeyeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği budur. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz.

"DİN EĞİTİMİ DEVAM EDECEK"

Ne olacak şimdi? Din eğitimi duracak mı? Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Atılan adımlar çerçevesinde bu devam edecek. Bunun devam ediyor olması, bahsettiğim sendikanın inisiyatifine bırakılamaz. Dolayısıyla yasal düzenlemeler de dahil bunun garanti altına alına alınacak düzenlemenin yapılması gerekiyor bunun takipçisi olacağız. Laiklik dediğimiz şey bireyin din eğitiminin alınmasının garantisidir. Hiç kimse özellikle eski siyasetçiler laf cambazlığıyla kendilerine fırsat aramasın, herkes haddini bilsin. Ne Cumhurbaşkanımızın ne de bizlerin böyle her şeyin son derece açık net olarak konuştuğumuz ortamda art niyet aramasın. Biz bir şeyi düşündüğümüz zaman açık konuşuruz. Şu anda da açık ve net söylüyoruz. Kur'an öğretilmesi ve din eğitimi milletin temel hakkıdır. İnanç özgürlüğünün temelidir. İzin, denetim, gözetim adı altında hiç kimsenin insafına bırakılamaz. Bunun en yetkin olduğu yerde bellidir. Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığının karşılığı olan KKTC Din İşleri Başkanlığıdır.