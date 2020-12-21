21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında rahatsızlandı! Sağlık durumu iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında rahatsızlandı! Sağlık durumu iyi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2020 12:41
Güncelleme:21.12.2020 12:47
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.

Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan doktorlar Oktay'a müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dakikalar sonra kürsüye döndü. Açıklamasında ise, 'uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Fuat Oktay'ın sağlık durumu iyi
Fuat Oktay'ın sağlık durumu iyi
HDP'li Leyla Güven'in cezası belli oldu
HDP'li Leyla Güven'in cezası belli oldu
Fuat Oktay canlı yayında rahatsızlandı!
Fuat Oktay canlı yayında rahatsızlandı!
İBB'den tepki çeken araç israfı! A Haber görüntüledi
İBB'den tepki çeken araç israfı! A Haber görüntüledi
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
İkinci ihracat treni de Çin yolunda
İkinci ihracat treni de Çin yolunda
38 bin 874 kişiye ceza kesildi
38 bin 874 kişiye ceza kesildi
Hiçbir yolcu mağdur edilmeyecek
"Hiçbir yolcu mağdur edilmeyecek"
Sağlık Bakanı: 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı: 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
MHP'den CHP'ye diktatörlük tepkisi
MHP'den CHP'ye diktatörlük tepkisi
Murat Bardakçı'dan İBB yönetimine sert tepki!
Murat Bardakçı'dan İBB yönetimine sert tepki!
Yaklaşık 20 bin terörist etkisiz hale getirildi
Yaklaşık 20 bin terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster