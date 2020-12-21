Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında rahatsızlandı! Sağlık durumu iyi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.

Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan doktorlar Oktay'a müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dakikalar sonra kürsüye döndü. Açıklamasında ise, 'uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum' dedi.