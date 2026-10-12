Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: "Suçlular cezasını bulacak"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz, fon soruşturması kapsamında iade hesaplarına para yatırılmasıyla hukuki sürecin sona ermeyeceğini vurguladı. Yatırımcılarla spekülatörlerin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Suçlular cezasını bulacak" dedi.