Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan "dijital faşizm" uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "dijital faşizm" ile ilgili yazı kaleme aldı. Uçum, yazısında toplumları "tek tip düşünce modeline" iten baskıcı zihniyete dikkat çekti. Peki, bu dijital faşizm nedir ve hangi yöntemlerle topluma dikte ediliyor? Hem Mehmet Uçum hem de konunun uzmanları ile "dijital faşizmi" A Haber’e anlattı ve tehlikeye dikkat çektiler. Uçum, "Özellikle sosyal medya mecraları hakikaten çok ciddi bir biçimde insanların kişilik haklarını, mahremiyet haklarını tehdit eden bir pozisyona geldi. Toplum ve aileyi tehdit eden bir durum var." dedi.