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Cumhur İttifakı seçime hazırlanıyor! İsmet yıldırım Ümraniye için yeni dönemde neler vadediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 17:40
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti'nin adayı olarak açıklandı. Peki ilçeye bugüne kadar hangi projeler kazandırıldı? Bir sonraki dönem için hedefler ne? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan İsmet yıldırım anlattı.
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