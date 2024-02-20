Cumhur İttifakı seçime hazırlanıyor! İsmet yıldırım Ümraniye için yeni dönemde neler vadediyor?

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti'nin adayı olarak açıklandı. Peki ilçeye bugüne kadar hangi projeler kazandırıldı? Bir sonraki dönem için hedefler ne? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan İsmet yıldırım anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN