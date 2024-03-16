Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok sosyal yardım müjdelerini sıraladı

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlere adım adım giderken Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Başkent Ankara'yı karış karış gezerek proje ve vaatlerini anlatan Altınok, son olarak katıldığı bir televizyon programında sosyal yardım müjdelerini sıraladı. Altınok, doğalgazdan, gıda ve ihtiyaç desteğine, emeklilere nakdi ödemeden, öğrencilere burslara kadar vaatlerini tek tek açıkladı. Altınok, "Emeklilere her ay 5.000 TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. Aylık 2.500 TL gıda ve ihtiyaç desteği vereceğiz." dedi. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN