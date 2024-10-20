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Bebeği ölen anne A Haber canlı yayınında: Burada doğum yapmıştım...

Bebeği ölen anne A Haber canlı yayınında: Burada doğum yapmıştım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 13:50
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi. A Haber muhabirleri Hasan Zahid Ezim ve Esra Akyürek o hastanelerden son gelişmeleri aktardı. Bebeği ölen acılı anne A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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