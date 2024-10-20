Orta Doğu'da savaş riski! ABD'nin Orta Doğu kıskacı neye işaret?

Orta Doğu'da savaş riski büyüyor. Başkan Erdoğan'ın İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz sözü ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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