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Orta Doğu'da savaş riski! ABD'nin Orta Doğu kıskacı neye işaret?

Orta Doğu'da savaş riski! ABD'nin Orta Doğu kıskacı neye işaret?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 16:42
Orta Doğu'da savaş riski büyüyor. Başkan Erdoğan'ın İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz sözü ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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