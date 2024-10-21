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İşgalci İsrail yine Beyrut'u vurdu! Hizbullah'ın karargahı hedef alındı

İşgalci İsrail yine Beyrut'u vurdu! Hizbullah'ın karargahı hedef alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 00:34
Güncelleme:21.10.2024 00:35
İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi. Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Hizbullah'ın finans kuruluşunun hedef alındığı saldırının detaylarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.
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