21 Ekim 2024, Pazartesi
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İşgalci İsrail yine Beyrut'u vurdu! Hizbullah'ın karargahı hedef alındı
İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi. Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Hizbullah'ın finans kuruluşunun hedef alındığı saldırının detaylarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.