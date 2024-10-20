SGK’yı dolandırmak için bebekleri bile bile ölüme sürüklediler. Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Bu ilaçlar kullandırılmış gibi yapılıp o ilacı yurt dışına sattılar." dedi.

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