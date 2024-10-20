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Çanakkale'de orman yangını! Alevler kontrol altında

Çanakkale'de orman yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 20:40
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çok ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ederken A Haber muhabiri Vedat Sezer yangının kontrol altına alındığını belirterek son durumu aktardı.
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