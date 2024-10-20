20 Ekim 2024, Pazar
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Çanakkale'de orman yangını! Alevler kontrol altında
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çok ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ederken A Haber muhabiri Vedat Sezer yangının kontrol altına alındığını belirterek son durumu aktardı.