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Türkiye’nin en güzel köyleri…

Türkiye’nin en güzel köyleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 16:06
Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış güzel köyleri var. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihe tanıklık eden yapılar görenleri kendine hayran bıraktırıyor. A Haber ekipleri bölge bölge gizli hazine niteliğindeki bu köyleri sizler için araştırdı. İşte mimarisiyle ve görüntüsüyle görsel şölen sunan o köyler...
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Türkiye’nin en güzel köyleri…
Türkiye’nin en güzel köyleri…
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