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A Haber Beyrut'taki barınma merkezinde

A Haber Beyrut'taki barınma merkezinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 15:26
Katil İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürürken katliamdan kaçanlar için bine yakın barınma merkezi kuruldu. 3 bin kişi bu merkeze sığındı. A Haber İsrail'in zulmünden kaçanların dramını görüntüledi.
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A Haber Beyrut’taki barınma merkezinde
A Haber Beyrut'taki barınma merkezinde
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