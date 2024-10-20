A Haber Beyrut’taki barınma merkezinde

Katil İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürürken katliamdan kaçanlar için bine yakın barınma merkezi kuruldu. 3 bin kişi bu merkeze sığındı. A Haber İsrail'in zulmünden kaçanların dramını görüntüledi.

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