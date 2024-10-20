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Fırat Sarı kimdir? İşte

Fırat Sarı kimdir? İşte "Yenidoğan Çetesi"nin örgüt şeması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 15:56
bebek katili çete nasıl çökertildi? "Yenidoğan Çetesi"nin lideri, yöneticileri, örgüt üyeleri ve o özel hastaneler hangileri? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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