Fırat Sarı kimdir? İşte "Yenidoğan Çetesi"nin örgüt şeması

bebek katili çete nasıl çökertildi? "Yenidoğan Çetesi"nin lideri, yöneticileri, örgüt üyeleri ve o özel hastaneler hangileri? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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