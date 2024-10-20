20 Ekim 2024, Pazar
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Bakan Tunç 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın sürecin titiz bir şekilde takipçisi olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez" dedi.