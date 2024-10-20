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Bakan Tunç 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında konuştu

Bakan Tunç 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 14:06
Güncelleme:20.10.2024 14:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın sürecin titiz bir şekilde takipçisi olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez" dedi.
Bakan Tunç ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması hakkında konuştu
Bakan Tunç 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında konuştu
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