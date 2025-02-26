26 Şubat 2025, Çarşamba
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Çocukların Tayyip dedesi 71 yaşına girdi! Çocukların geleceği için çalışan lider
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Başkan Erdoğan çocuklara sevgisini, düşkünlüğünü her ortamda gösterdi. Programlarında onlarla özel olarak ilgilendi, miting ve açılışlarda sahneye çıkarttı kurdele kestirdi, yolda görünce aracını durdurup dinledi. İşte o anlarda renkli görüntüler, duygusal anlar yaşandı. Başkan Erdoğan ile çocuklar arasındaki o sevgiyi A Haber ekrana getirdi.