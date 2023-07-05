Cilo festivali HDP’yi rahatsız etti! Barış ortamı HDP’yi çileden çıkardı

Hakkari Yüksekova'da terörden temizlenen Cilo Dağları'nda 15 bin kişinin katıldığı görkemli bir festival düzenlenmişti. Bölge turizminin tanıtımı için önemli olan festivalden kimi çevreler rahatsızlık duymuş olacak ki, sosyal medya hesapları üzerinden etkinliği karalayan paylaşımlar yaptı. Onlardan biri de HDP İstanbul Eş Başkanı Ferhat Encü'ydü. İşte detaylar…

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