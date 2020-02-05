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05.02.2020

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı. Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, “Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu” dedi.

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