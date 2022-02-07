07 Şubat 2022, Pazartesi
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Çiftçiye bedava elektrik tartışması! Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadini mahkemeye taşıyacak
CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın ilçe meclisinde kabul edilen çiftçiye bedava elektrik önergesi yargıya taşınıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Kemalpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Baş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.