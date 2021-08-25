CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in direktörü William Burns ile Taliban'ın lider kadrosundan Molla Abdulgani Birader'in (Baradar) Kabil'de üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Reuters haber ajansının da doğruladığı görüşmede neler konuşuldu? CIA Taliban ile ne görüştü? Akademisyen Bülent Yavuz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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