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CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in direktörü William Burns ile Taliban'ın lider kadrosundan Molla Abdulgani Birader'in (Baradar) Kabil'de üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Reuters haber ajansının da doğruladığı görüşmede neler konuşuldu? CIA Taliban ile ne görüştü? Akademisyen Bülent Yavuz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Washington Post'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Burns ile Birader'in (Baradar) dün Kabil'de bir araya geldiği belirtildi. Bunun, Kabil'in kontrolünü ele almasından sonra Taliban ile Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğuna dikkati çekildi.

CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

Peki CIA ile Taliban görüştü mü? Kabil'de gerçekleştiği iddia edilen görüşmede neler konuşuldu? Akademisyen Bülent Yavuz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

ODAKLANILAN KONU ÇEKİLME

Böyle bir görüşmenin olmadığını söyleyen yok. Yani görüşme olmuş gibi kabul edebiliriz. Görüşmenin prensipleri hakkında da yorumlar var o da şu anda CIA Başkanı'nın özellikle odaklandığı konu 31 Ağustos'a kadar çekilme konusu. Eğer 31 Ağustos'tan daha ileri bir tarihe gitme mecburiyeti doğarsa bunun Taliban tarafından olumlu bir şekilde karşılanması. Taliban bu bizim kırmızı çizgimiz demişti.

CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

Burada diplomatik bir gelişme oluyor diyebiliriz. ABD tarafından çıkartılan kişilerin toplamı yaklaşık 90 bin kişiye ulaştı bu sabah itibariyle. Gün içerisinde de 100 bin kişiye ulaşabilir. Başkan Biden'ın 31 Ağustos'a kadar 100 bin kişinin çıkartılmasının imkansız olduğu savı çok hızlı bir şekilde çürüyor. Gerçekten çok ciddi bir tahliye süreci başladı son birkaç gün içerisinde.

CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

AFGANİSTAN'DA TAHLİYE EDİLMEYEN KAÇ KİŞİ VAR?

Ama bir de şu var istenilen herkes Afganistan dışına çıkarılabilecek mi o gerçekten bilinmiyor. Tam olarak bir sayının elde olmadığı söyleniyor. Bir diğer sorunlu konu da başkent Kabil dışındaki yerlerdeki olaylar ve oradaki kişilerin durumu.

CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

Şu andaki görüntü Taliban sürekli olarak biz 90'lı yıllardaki gibi yönetmeyeceğiz gibi demeçler veriyor. Buna benzer söylemleri biz 90'lı yıllarda da duyduk. ABD gittikten sonra kapılar eski Taliban olacaktır şeklinde çok ciddi bir korku var Afgan halkında. ABD tarafından bakıldığı zaman da Başkan Biden apar topar çıkma kararının arkasında duruyor.

CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

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