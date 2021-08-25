CIA ile Taliban görüştü mü? Neler konuşuldu?

ODAKLANILAN KONU ÇEKİLME

Böyle bir görüşmenin olmadığını söyleyen yok. Yani görüşme olmuş gibi kabul edebiliriz. Görüşmenin prensipleri hakkında da yorumlar var o da şu anda CIA Başkanı'nın özellikle odaklandığı konu 31 Ağustos'a kadar çekilme konusu. Eğer 31 Ağustos'tan daha ileri bir tarihe gitme mecburiyeti doğarsa bunun Taliban tarafından olumlu bir şekilde karşılanması. Taliban bu bizim kırmızı çizgimiz demişti.