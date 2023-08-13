CHP'ye bir 'yerel seçim' darbesi de Gelecek'ten: Kendi ismimizle gireceğiz

14 ve 28 Mayıs seçimlerin Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan koalisyon masasında 'iç savaş' ve yaşanan 'kaos' ipleri tamamen kopardı. CHP'nin 2024'te yapılacak 'yerel seçim' hayalleri günden güne suya düşerken, bir darbe de seçimlerdeki küçük ortak Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'yerel seçimler'e kendi logosu ve ismiyle gireceklerini belirtti.