CHP’nin yeni il binasında ne oluyor?

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken Gürsel Tekin geçici kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrasında bugün Gürsel Tekin’in il binasına girişi sırasında provokatif harekette bulunuldu. Akabinde bir açıklama yapan CHP, il binasını Bahçelievler’e taşıdığını duyurdu. A Haber Muhabiri Erşan Numan Karaca, yeni il binası önünden son gelişmeleri aktardı. Bina önünde her herhangi bir hazırlığın olup olmadığı ise merak konusu olurken, yapılan yayında CHP’nin Bahçelievler İl Başkanlığı’nda herhangi bir hazırlık gözlenmedi. İşte yeni binanın önünde yaşananlar…