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CHP’nin vizyon belgesi | Jeremy Rifkin toplantıya ABD’den katıldı muhalefete ders verdi

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Giriş: 03.12.2022 16:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin’in toplantıya gelmedi. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.
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