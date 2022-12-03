03 Aralık 2022, Cumartesi
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CHP’nin vizyon belgesi | Jeremy Rifkin toplantıya ABD’den katıldı muhalefete ders verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin’in toplantıya gelmedi. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.