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CHP'nin 'Özel' günü! Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklıyor

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Giriş: 15.09.2023 10:58
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri boyunca aldığı sayısız yenilgi sonrası istifaya yanaşmaması sonrası CHP'de başlayan değişim hareketindeki isimlerden Özgür Özel bugün saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını açıklayacak. Özel ayrıca CHP yandaşı Halk TV'ye yaptığı açıklamada kurultay sürecinde açıklamalar yapmak zorunda olduğu için bugün görevinden istifa etmeyeceğini ifade etti. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Okan Müderrisoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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