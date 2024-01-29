CHP'nin ortaklarından öldürülen teröristlere selam! Dem Parti'den büyük skandal! Tülay Hatimoğulları haddini aştı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yerel seçimlerde de CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özgür Özel'e 'eş başkan diyesim geldi' ifadelerini kullanan DEM Parti EŞ Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yine siviller vuruluyor yalanına sarılmış ve Gazi Mecliste hadsizliğe bürünerek Kürdistan nidaları atmıştı. Hatimoğulları skandallarına bir yenisini daha ekleyerek öldüren kadın teröristlere selam yolladı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN