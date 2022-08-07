CHP'nin 'muhtarlara rozet' yalanı deşifre oldu: 'Yemeğe gideceğiz' deyip kandırmışlar

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yer alan Yavuz Selim Mahallesinin Muhtarı Hanife Çakmak, CHP'liler tarafından kandırıldıklarını, yemeğe götürme bahanesiyle kendilerine parti rozeti takıldığını açıkladı. Çakmak, "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk de, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etmişti.