CHP’nin kadın hakları çelişkisi! Partideki cinsel istismar olaylarına sessiz kaldı

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümünde konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, iktidara gelmeleri halinde kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Nazlıaka'nın bu açıklamaları, CHP örgütlerinde yaşanan cinsel istismar olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

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