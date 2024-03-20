CHP'nin fonladığı Halk TV’de Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyundu: Kayyum atıyorsan sen darbecisin

Türkiye 31 Mart yerel seçimlere gün sayarken “Büyükşehirleri kaybedeceğiz” endişesine kapılan CHP, yerel seçimlere giderayak Kandil’lin partisi DEM ile safları sıklaştırıyor. Son olarak CHP’nin fonladığı Halk TV’de konuşan BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, PKK iltisaklı belediyelere kayyum atanmasından büyük rahatsızlık duydu. Timur Soykan adeta PKK'nın sözcülüğüne soyunarak kayyum atanmasını "darbecilik" olarak gösterdi.

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