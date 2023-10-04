05 Ekim 2023, Perşembe
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CHP'nin dosyasına bir kara leke daha! Mansur Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmezken, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı. Görüntülerin devamında Yavaş'ın dışarı attırdığı öğrencilerin darp edildiği görüldü.