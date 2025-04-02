CHP’nin boykot çağrısına esnaftan tepki: Sadece gülüyorum... Kendi bacağına sıkıyorsun

CHP’nin ekonomiyi durdurma planı tutmadı. Türkiye'nin dört bir yanından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki yağdı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep’ten son durumu aktardı. Mert Hacıalioğlu ise Ankara’dan detayları anlattı. Canlı yayında konuşan Gaziantepli esnaf "Ben sadece buna gülüyorum. Gülüp geçiyorum. Esnaftan bir şey almayacağım diyor biz para nasıl kazanacağız? Bizim Antep’imiz hep dik durdu dirençliyiz biz bizim adımız Gazi biz onları takmıyoruz. Zaman birleşme zamanı ayrılma vakti değil. Sen kendi bacağına sıkıyorsun kardeşim. Bu olmaz. Çok saçma buluyorum." ifadelerini kullandı.

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