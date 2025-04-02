CHP’li kadından Özgür Özel’in boykot çağrısına A Haber canlı yayınında tepki: CHP üyesiydim çağrı sonrası istifa ettim

İşte Özgür Özel'e tepki gösteren vatandaşın sözleri;

"CHP'LİYİM ONUN YAPTIKLARIYLA İSTİFAMI VERDİM"

Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum çok yanlış. Burası bizim Türkiye Cumhuriyeti. Bizler hiçbir zaman onun dediğiyle boykot yapamayız. Ben CHP'li bir bayanım ve onun yaptıklarıyla istifamı verdim. Sabahtan beri çoluğuma çocuğuma arkadaşlarıma yazdım.

Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösteren vatandaş (A HABER)

"MİLLETİ SOKAĞA ÇIKARMAK YANLIŞ BİR ŞEY"

Burada çalışan kaç kişi var? 5 kişi. Bunlar satış yapamazsa patron ne yapacak bunları? Hadi evinize. Bu ne yapacak? Kirasını ödeyemeyecek elektriğini ödeyemeyecek suyunu ödeyemeyecek. Çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecek. Patrona hiçbir şey olmaz. Adamın cebi dolu. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey. Tamam boykot ve eylem yapılabilir ama mantıklı. Polisimize taş atarak değil gidersin bağırırsın çağırırsın şarkılar söylersin horon tepersin her şeyi yapabilirsin ama gidersin emniyetinden valiliğinden izin alırsın. Dersin ki ben 8'de topluyorum 11'de bunları dağıtacağım bunların başına bir hal gelirse sorumlusu benim. Elinde bir kağıdın olur her şeyi yapabilirsin. Ama bunun yaptığı çok yanlış bir şey. Canlı yayında mıyız? Görsünler. Yanlış biz de yaptık gençliğimizde bir şeyler için. Gittik emniyetten izin aldık valimden izin aldım.