CHP'li kadından Özgür Özel'in boykot çağrısına A Haber canlı yayınında tepki: CHP üyesiydim çağrı sonrası istifa ettim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve tüketimi durdurma çağrısına A Haber canlı yayınında CHP'li bir kadın tarafından tepki gösterildi. Özgür Özel'in çağrısından sonra istifa ettiğini belirten vatandaş 'Özgür Özel yanlış yapıyorsun' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı. Vatandaşlar çağrıya inat çarşıya pazara gitti. Milli ekonomiyi hedef alan CHP'ye tepki büyük. A Haber canlı yayınında konuşan ve CHP'li olduğunu belirten vatandaşın sözleri dikkat çekti.
İşte Özgür Özel'e tepki gösteren vatandaşın sözleri;
"CHP'LİYİM ONUN YAPTIKLARIYLA İSTİFAMI VERDİM"
Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum çok yanlış. Burası bizim Türkiye Cumhuriyeti. Bizler hiçbir zaman onun dediğiyle boykot yapamayız. Ben CHP'li bir bayanım ve onun yaptıklarıyla istifamı verdim. Sabahtan beri çoluğuma çocuğuma arkadaşlarıma yazdım.
"MİLLETİ SOKAĞA ÇIKARMAK YANLIŞ BİR ŞEY"
Burada çalışan kaç kişi var? 5 kişi. Bunlar satış yapamazsa patron ne yapacak bunları? Hadi evinize. Bu ne yapacak? Kirasını ödeyemeyecek elektriğini ödeyemeyecek suyunu ödeyemeyecek. Çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecek. Patrona hiçbir şey olmaz. Adamın cebi dolu. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey. Tamam boykot ve eylem yapılabilir ama mantıklı. Polisimize taş atarak değil gidersin bağırırsın çağırırsın şarkılar söylersin horon tepersin her şeyi yapabilirsin ama gidersin emniyetinden valiliğinden izin alırsın. Dersin ki ben 8'de topluyorum 11'de bunları dağıtacağım bunların başına bir hal gelirse sorumlusu benim. Elinde bir kağıdın olur her şeyi yapabilirsin. Ama bunun yaptığı çok yanlış bir şey. Canlı yayında mıyız? Görsünler. Yanlış biz de yaptık gençliğimizde bir şeyler için. Gittik emniyetten izin aldık valimden izin aldım.
"ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ YAPIYORSUN"
16-17 yaşındaki çocukların oralarda ne işi var? Bunların suçluları da anneleri. Annelerini alacaklar. Çocuklarını da onların elinden alacaklar. Benim de iki tane torunum var. Hayır gidemezsin. Yaşı daha 18 değil ne anlatacak ne konuşacak? Özgür Özel yanlış yapıyorsun. Evet bizler sizleri seçtik belediye başkanı seçip başımıza taç ettik. Ama hiçbir siyasi parti daha cumhurbaşkanı adaylığını koymamışken senin acelen ne? Zaten bekle 2028'i bekle biz seni zaten yukarı taşıyacaktık. Acelen ne onu anlamadım. Kendi kendini suçlu yaptın.
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