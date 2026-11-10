Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Başkent Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda görüş mesafesinin düşmesi sonucu iki ayrı noktada kazalar yaşandı. İlk kazanın ardından duran aracı fark edemeyen sürücülerin de çarpışmasıyla toplam 70 araç kazalara karıştı. Otoyol her iki yönde trafiğe kapatılırken, yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sağlık ekipleri ve helikopterler sevk edildi.