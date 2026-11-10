COP31 Türkiye'ye ne kazandıracak? Antalya'daki zirvenin önemi ve beklenen kararlar

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde ikinci gün devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından temsilcilerin katıldığı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınıyor. Türkiye'nin Sıfır Atık modeliyle ortaya koyduğu çalışmaların da öne çıktığı organizasyonda, zirvenin ülkemize sağlayacağı kazanımlar ve küresel iklim politikalarına etkileri merak ediliyor. Peki, COP31 Türkiye'ye ne kazandıracak, zirveden hangi kararların çıkması bekleniyor? Antalya'daki son gelişmeleri A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, konuğu Tuğba Işık Ercan ile birlikte değerlendiriyor.