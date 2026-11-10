Mustafa Sarıgül hakkında fezleke süreci! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında aralarında nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı iddialarının da bulunduğu soruşturma dosyası, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararı sonrası dosyada yeni bir aşamaya geçilirken, Sarıgül hakkındaki dokunulmazlık sürecinin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Suçlamaları reddeden Sarıgül ise yakın zamanda kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti. Peki, dosya Meclise gönderilirse hangi aşamalardan geçecek, dokunulmazlığın kaldırılmasına nasıl karar verilecek?