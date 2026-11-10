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Kanser ilacı çetesine 3. dalga operasyon! Özbek şüphelinin evinden 537 kutu tarihi geçmiş ilaç çıktı
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Kanser ilacı çetesine 3. dalga operasyon! Özbek şüphelinin evinden 537 kutu tarihi geçmiş ilaç çıktı

Hastanelerden topladığı son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın 3. dalga operasyonunda, Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'daki evinde 106 kutu kanser ilacı ve 431 kutu çeşitli tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi.

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