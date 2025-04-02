İzmir’de CHP’ye vatandaştan boykot tepkisi! CHP’li belediyeleri görevlerini yapmaya davet etti

Yerli ve milli ürünleri boykot etmeye yönelik CHP tarafından yapılan boykot çağrısına Türkiye'nin dört bir yanından tepki geldi. İzmir'de de boykot çağrısı karşılık bulmadı. A Haber muhabiri Tayfun Er konuya ilişkin İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'a mikrofon uzattı. Boykot çağrısında bulunan CHP'lileri görevlerini yapmaya davet eden Acar, Biz hayretler içerisindeyiz. Bu ülkenin milli markalarını üreticilerini çiftçisini küçük esnafını hedef almak boykot adı altında çağrılarda bulunmak, biz hayretler içerisinde kaldık. Bu şehirde Buca Belediyesi’ni yönetenler bu boykota destek veren belediyeler aylardır şu çatıyı yapamadı. Bu çatıyı esnafımız kendi arasında bizim temsilcisi olduğumuz dernekte para toplayıp esnaf kendi parasıyla yaptı. Boykot kararı alanlar milli değerlerimize çiftçimize üreticimize zarar verenler kararı alırken kendi ilçelerindeki bu görevlerini yapsalar esnafımızı mağdur etmeseler vatandaşımızı yağmurdan çamurdan korusalar. Bu görevlerini yapmaya davet ediyorum ben." dedi. Boykot çağrısının sahada yanıt bulmadığını belirten Acar, "Sanki bu yağmura göre ve daha önceki bayram tatiline denk gelen günlere kıyasla çok daha fazla bir rağbet var." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN