Özgür Özel’e vatandaştan sert tepki: Gidin İsrail’i boykot edin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot provokasyonu tutmadı. Millet ekonomiye sahip çıktı. A Haber canlı yayınında konuşan bir vatandaş "Boykot yoktur. Nasıl Türkü Türkiye’ye boykot ediyorsunuz? Olmaz. Gidin Fransızı boykot edin İsrail’i boykot edin ABD’yi boykot edin. Onlara boykot edin. Kendi halkın değil. Biz sana yarın boykot yapsak oy vermesek sen kabul eder misin? Etmezsin. Türk'ün Türk'ten başka kimsesi yoktur." ifadelerini kullandı.

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