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Başkan Erdoğan'dan yeni sivil anayasa mesajı! “İç cephemizi yeni hamlelerle tahkim ediyoruz”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan yeni sivil anayasa mesajı! “İç cephemizi yeni hamlelerle tahkim ediyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadelesine ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. İç cephenin yeni hamlelerle tahkim edildiğini belirten Başkan Erdoğan, terör meselesini çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe katettiklerini ifade etti. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine dikkat çeken Erdoğan, yeni sivil anayasa hedefini de yineleyerek mevcut anayasanın milletin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi gerektiği mesajını verdi.

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