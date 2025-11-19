19 Kasım 2025, Çarşamba

CHP'li vekillerden Özel'e yolsuzluk ultimatomu
CHP’li vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu

CHP'li vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 09:18
CHP'de yolsuzlukların gözler önüne serildiği İBB ve Beşiktaş iddianamelerinin ortaya çıkmasıyla artan huzursuzluk giderek büyüyor. Yirminin üzerinde milletvekili Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup göndererek yolsuzluklarla ilgili sorulara cevap vermekte zorlandıklarını iletti. Milletvekilleri Özel'den Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizlemesini istedi.
