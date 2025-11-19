19 Kasım 2025, Çarşamba
CHP'li vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu
CHP'de yolsuzlukların gözler önüne serildiği İBB ve Beşiktaş iddianamelerinin ortaya çıkmasıyla artan huzursuzluk giderek büyüyor. Yirminin üzerinde milletvekili Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup göndererek yolsuzluklarla ilgili sorulara cevap vermekte zorlandıklarını iletti. Milletvekilleri Özel'den Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizlemesini istedi.