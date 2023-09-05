05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı: Gururla izliyoruz inşallah daha büyür

CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı: Gururla izliyoruz inşallah daha büyür

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 10:44
Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. CHP'li vekillerin hayran kaldığı tesiste birçok ilkler de yaşandı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ziyaretinde "Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye’de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız” dedi.
CHP’de genel başkanlık yarışı
CHP'de genel başkanlık yarışı
CHP’li vekiller Togg’a hayran kaldı
CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı
İYİ Partili Adnan Beker’den bomba itiraf
İYİ Partili Adnan Beker'den bomba itiraf
Gençlerin gözü de Kabine’de
Gençlerin gözü de Kabine'de
Kaçak yapıya yeniden başladı!
Kaçak yapıya yeniden başladı!
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Gözler kritik Kabine’de! İşte Kabine’nin gündemindeki konular
Gözler kritik Kabine'de! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
İP CHP’den Ankara’yı istedi yayında ortam gerildi
İP CHP'den Ankara'yı istedi yayında ortam gerildi
CHP yandaşı Saymaz Kılıçdaroğlu’nu bombaladı
CHP yandaşı Saymaz Kılıçdaroğlu'nu bombaladı
CHP’li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
Avrupa’nın gaz merkezi Türkiye mi olacak?
Avrupa'nın "gaz merkezi" Türkiye mi olacak?
Erdoğan ve Putin’den futbol sohbeti
Erdoğan ve Putin'den futbol sohbeti
Daha Fazla Video Göster