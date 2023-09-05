CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı: Gururla izliyoruz inşallah daha büyür

Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. CHP'li vekillerin hayran kaldığı tesiste birçok ilkler de yaşandı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ziyaretinde "Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye’de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız” dedi.