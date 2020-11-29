CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren “satılmış” sözleri gündeme bomba gibi düştü. Başarır’a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Bu skandal olayı Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” program��nda yorumladı. Tayiz, “Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar etkin olursa, Türkiye bölgede ve dünyada etkinliğini ne kadar çok arttırırsa CHP rahatsız oluyor” dedi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Başarır'a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi.

Bu skandal olayı Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında yorumladı.

Tayiz, "Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar etkin olursa, Türkiye bölgede ve dünyada etkinliğini ne kadar çok arttırırsa CHP rahatsız oluyor" dedi.

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz'in açıklamaları şöyle;

CHP NEYE HİZMET EDİYOR?

Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemde bakın Libya'da Suriye'de Irak'ta Azerbaycan'da Doğu Akdeniz'in bütün bir genelinde destan yazıyor. Yani yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Güçlü Ordu-Güçlü Türkiye'yi en somut halde gördüğümüz günlerdeyiz. Bunlar aslında hem bölgesel hem küresel bir takım ordunun etkinliğinin artığını gösteriyor. Ve bundan da rahatsız olan dışarıda çevreler var. Ve maalesef muhalefet bir izdüşümü olarak Fransa'nın, Joe Biden'ın, Almanya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın duygularını düşüncelerini dile getirmeye çalışıyor.

"TSK, EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞARKEN NEDEN…"

Yani çok rahatsız oluyorlar bu konudan TSK ne kadar etkin olursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgede ve dünyada etkinliğini ne kadar çok artırırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlık, bir oraya çamur atma hevesi kendisini göstermeye başlıyor. Yani TSK, en güçlü dönemini yaşarken neden TSK'yı itibarsızlaştırmaya yönelik çabanın içine girişiyor? Orduyu ara sıra kendi vesayet sistemlerini tahkim etmek için göreve çağırıyorlardı. 'Ordu göreve' kavramı aslında müesses nizamın, işte 40-50 sene 60 sene neyse devam eden vesayet sopası olarak kullanılıyordu. Orada da aslında TSK kullanılmıyordu. TSK içerisine daha çok sızan unsurlar tarafından kullanılıyordu. Kendilerini 1 dolara (FETÖ) sattılar.

"BUNU TASFİYE ETMESEYDİK BİZİM BU GÜCÜMÜZ ETKİNLİĞİMİZ…"

40 yıllık terörle mücadeleyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da Suriye'de Irak'ta etkin olmasını neye borçluyuz biliyor musunuz? ABD'nin içimizdeki paralel devlet yapısına paralel ordu yapısına yani bunun tasfiye edilmesine borçluyuz. Bunu tasfiye etmeseydik bizim bu gücümüz etkinliğimiz bu kadar kendisini göstermeyecekti. Bundan çok bozuldular. Bundan çok rahatsızlar. Ve her seferinde hedef aldıkları isimler Genel Kurmay Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, çok önemli görevlerde bulunan değerli bütün komutanlarımızı hedef alıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar, çamur atıyorlar. Ve bunu CHP çatısı altında yapıyorlar.

