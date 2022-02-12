12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Vahap Seçer kaçak su iddialarını kabul etti! Tutanak tutan işçi işinden oldu

CHP’li Vahap Seçer kaçak su iddialarını kabul etti! Tutanak tutan işçi işinden oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2022 09:23
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in oturduğu deniz manzaralı sitede kaçak su kullanıldığı için tutanak tutan işçinin ekmeğinden edildiği öne sürülmüştü. Vahap Seçer iddialara cevap verdi. Önce kaçak su kullandıklarını kabul etti. Sonra söz işçilere gelince kaçamak cevaplar verdi. MHP’li Meclis Üyesi Tufan Nenni bu kişi işten atılmadıysa şu anda nerede çalışıyor diye sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cinayetinde sır perdesi aralanıyor mu?
Cinayetinde sır perdesi aralanıyor mu?
3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?
3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?
Kaçak suyu tespit eden işçiye şok!
Kaçak suyu tespit eden işçiye şok!
İzmirlileri isyan ettiren zam!
İzmirlileri isyan ettiren zam!
İBB’den zam yağmuru!
İBB'den zam yağmuru!
Kobani davasında gizli tanık konuştu!
Kobani davasında gizli tanık konuştu!
Milli Muharip Uçak açıklaması
Milli Muharip Uçak açıklaması
3 GÖKBEY teslim edeceğiz
"3 GÖKBEY teslim edeceğiz"
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar
Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
MİT’ten İran operasyonu
MİT'ten "İran" operasyonu
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez’ler parmağı!
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez'ler parmağı!
Daha Fazla Video Göster