12 Şubat 2022, Cumartesi
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CHP’li Vahap Seçer kaçak su iddialarını kabul etti! Tutanak tutan işçi işinden oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in oturduğu deniz manzaralı sitede kaçak su kullanıldığı için tutanak tutan işçinin ekmeğinden edildiği öne sürülmüştü. Vahap Seçer iddialara cevap verdi. Önce kaçak su kullandıklarını kabul etti. Sonra söz işçilere gelince kaçamak cevaplar verdi. MHP’li Meclis Üyesi Tufan Nenni bu kişi işten atılmadıysa şu anda nerede çalışıyor diye sordu.