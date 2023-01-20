20 Ocak 2023, Cuma
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CHP'li Türker Ertürk İYİ Partili vekilin yayında 6'lı masayı topa tuttu! Kılıçdaroğlu'nu övüp HDP ile ittifak istedi
CHP'ye yakınlığıyla bilinen emekli amiral Türker Ertürk, fondaş Halk TV'nin canlı yayınında, 6'lı masayı yerden yere vurdu. İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican'ın yayında tepkisini dile getiren Ertürk, masada uzlaşma, eşgüdüm ve koordinasyonun olmadığını söyledi. İYİ Parti'nin adaylığına açıkça karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Ertürk, "Aday Kılıçdaroğlu olsun" deyip HDP ile ittifak çağrısında bulundu.